Владивостокские врачи поздравили россиян с Днем Победы

Медицинский персонал и дети врачей Владивостокской клинической болницы 4 устроили флэшмоб к Дню Победы сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечает в поздравительном видеоролике главврач больницы Елена Новицкая, коллективом был выбран стих «Сын артиллериста».

«Мы не случайно выбрали поэму Константина Симонова «Сын артиллериста». Прототип героя жил во Владивостоке, это Иван Лоскутов, который заканчивал свою службу на Тихоокеанском флоте. Жил он в районе БАМа, занимался большой патриотической работой среди школьников, особенно часто его видели в школе №23, где он рассказывал о своих боевых буднях, о подвиге, который стал значимым для Владивостока и всей страны», - отметила в начале поздравительного ролика Елена Новицкая.

В поздравительном видео строфы стихотворения по очереди читают работники медицинского учреждения, а также их дети.