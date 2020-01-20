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Владивостокских автомобилистов пугает неадекватный пешеход
Мужчина прогулялся прямо по проезжей части, не обращая
внимания на машины, сообщает DEITA.RU.
Предупреждение для автомобилистов Владивостока, чей маршрут сегодня вечером пролегает через участок дороги между остановками транспорта Заря и Вторая Речка, опубликовано в аккаунте dpskontrol125rus в Инстаграм.
Как рассказал очевидец, прямо по проезжей части в сторону улицы Русской идет пешеход, судя по его виду, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он выбрал для своей прогулки часть дороги, где осуществляется встречное движение. О своей безопасности неожиданный участник дорожного движения не беспокоится.
«Идет против шерсти и кидается под колеса!» – возмущен автомобилист.
По словам автора сообщения, он пытался поймать нарушителя, но тот смог убежать.
Наталия Лебедева