«Владивостокский гектар» может стать реальностью

По мнению руководителя АРЧК, распространение программы «Дальневосточный гектар» на востребованные земли сделает ее интересной большему количеству человек и будет способствовать развитию территорий, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат, сейчас вокруг 11 крупных городов Дальнего Востока, в том числе столиц регионов, существуют так называемые буферные зоны, в границах которых «дальневосточные гектары» не предоставляются.

Как считает руководитель АРЧК, открытие востребованных земель и возможности получения мер поддержки индивидуального жилищного строительства (таких как «Дальневосточная ипотека») привлекут новых участников программы. А это, в свою очередь, повлечет введение в оборот неиспользуемых земель, обустройство территорий и повышение качества жизни людей.

Ранее вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил сократить буферные зоны. Как считает Юрий Петрович, «дальневосточные гектары» нужно выдавать людям во всех зонах, кроме нужных для территорий опережающего развития (ТОР).

Появляются и новые меры поддержки. Например, в Приморье стартовал пилотный проект по увеличению квоты на заготовку древесины до 200 кубометров. Теперь жители региона смогут существенно сэкономить на материалах для строительства дома на «гектаре». Льгота ориентирована на участников программы «Дальневосточный гектар», которые выбрали в качестве вида разрешенного использования участка – строительство индивидуального жилого дома.