Владивостокского байкера пытались догнать на «разукомплектованном» авто ДПС

Автолюбители Владивостока стали свидетелями курьёзной погони, сообщает ИА DEITA.RU.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, у машины ДПС в процессе преследования мотоциклиста оторвался задним бампер.

Не имея возможности поставить погоню на паузу, сотрудникам правопорядка пришлось догонять свою цель в, что называется, в условиях частичной «разукомплектованности».

Запись видео обрывается на въезде обоих транспортных средств на Рудневский мост, так что чем закончилось увлекательное преследование неизвестно.