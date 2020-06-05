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Владивостокского байкера пытались догнать на «разукомплектованном» авто ДПС

Мото, байк, мотоцикл

Происшествие попало на видео

Автолюбители Владивостока стали свидетелями курьёзной погони, сообщает ИА DEITA.RU.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, у машины ДПС в процессе преследования мотоциклиста оторвался задним бампер.

Не имея возможности поставить погоню на паузу, сотрудникам правопорядка пришлось догонять свою цель в, что называется, в условиях частичной «разукомплектованности».

Запись видео обрывается на въезде обоих транспортных средств на Рудневский мост, так что чем закончилось увлекательное преследование неизвестно.

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