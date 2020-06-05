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Владивостокского байкера пытались догнать на «разукомплектованном» авто ДПС
Происшествие попало на видео
Автолюбители Владивостока стали свидетелями курьёзной погони, сообщает ИА DEITA.RU.
Как видно на кадрах, снятых очевидцами, у машины ДПС в процессе преследования мотоциклиста оторвался задним бампер.
Не имея возможности поставить погоню на паузу, сотрудникам правопорядка пришлось догонять свою цель в, что называется, в условиях частичной «разукомплектованности».
Запись видео обрывается на въезде обоих транспортных средств на Рудневский мост, так что чем закончилось увлекательное преследование неизвестно.
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