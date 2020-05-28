Владивостокской таможне добавили нагрузки

Владивостокский центр электронного декларирования будет принимать декларации после ликвидации Улан-Удэнского ЦЭДа, сообщили ИА DEITA.RU в отделе по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

Как рассказали в ДВТУ, с 16 июня 2020 года Улан-Удэнский таможенный пост - центр электронного декларирования Бурятской таможни прекращает свою деятельность. Участники внешнеэкономической деятельности могут подать декларации на товары во Владивостокский таможенный пост (ЦЭД) Владивостокской таможни.

Используемая в работе ЦЭДов технология удаленного выпуска товаров позволяет участникам внешнеэкономической деятельности декларировать товары в любом таможенном органе, независимо от места нахождения груза. При формировании и отправке декларации в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) таможенных органов декларант самостоятельно выбирает таможенный орган, в которой хочет подать декларацию. Код Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни – 10702070.

В результате реформирования таможенных органов к концу 2020 года в Дальневосточном регионе будут действовать два ЦЭДа: Владивостокский таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Владивостокской таможне, а также Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Дальневосточной электронной таможне.