telegr wh call

Новости

Стало известно, почему в небе просят выключать телефоны

29 Май 2020, 01:15

Новые правила техосмотра разъяснила ГИБДД

29 Май 2020, 00:15

Сбербанк сделал важную услугу для владельцев карт

28 Май 2020, 23:15

Как помочь детям выйти из самоизоляции, сказала психолог

28 Май 2020, 22:15

Эксперт: Собянин генерирует политический протест в Москве

28 Май 2020, 21:15

Хабаровчане ждут снега летом

28 Май 2020, 20:15

Мэр Магадана рассказал, как нужно было «отбивать» яйца у горожан

28 Май 2020, 19:45

Владивостокской таможне добавили нагрузки

28 Май 2020, 19:31

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Владивостокской таможне добавили нагрузки

автовоз

Владивостокский центр электронного декларирования  будет принимать декларации после ликвидации Улан-Удэнского ЦЭДа, сообщили ИА DEITA.RU в отделе по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

Как рассказали в ДВТУ, с 16 июня 2020 года Улан-Удэнский таможенный пост - центр электронного декларирования  Бурятской таможни прекращает свою деятельность. Участники внешнеэкономической деятельности могут подать декларации на товары во Владивостокский  таможенный пост (ЦЭД) Владивостокской таможни.

Используемая в работе ЦЭДов технология удаленного выпуска товаров позволяет участникам внешнеэкономической деятельности декларировать товары в любом таможенном органе, независимо от места нахождения груза. При формировании и отправке декларации в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) таможенных органов декларант самостоятельно выбирает таможенный орган, в которой хочет подать декларацию. Код Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни – 10702070.

В результате реформирования таможенных органов к концу 2020 года  в Дальневосточном регионе будут действовать два ЦЭДа:  Владивостокский таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Владивостокской таможне, а также Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный  Дальневосточной электронной таможне. 

Читайте также:

Закон о чипировании принят в Приморье

Закон о чипировании принят в Приморье

Дорога в Приморье впервые увидит асфальт

Дмитрий Санников

Популярное

Предсказан массовый исход россиян с дач и коттеджей

Закон о чипировании принят в Приморье

Хамский катер оказал сопротивление и пытался скрыться от пограничников

Дорога в Приморье впервые увидит асфальт
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...