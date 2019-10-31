Владивостокскую крепость увидят жители Дальнего Востока

Передвижная выставка «Владивостокская крепость. Групповой портрет» отправится по дальневосточным городам. С ноября по февраль её смогут увидеть жители и гости Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Находки и посетители Международного аэропорта Владивосток. Организована выставка Государственным музеем-заповедником «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени В. К. Арсеньева, сообщает DEITA.RU.

Это рассказ о крепости. Истории её создания. О роли, которую сыграла Владивостокская крепость в освоении и укреплении территории Дальнего Востока. Карты и плакаты, чертежи и документы, рисунки и копии фотографий – на выставке представлены свидетельства, дающие представления о масштабе и назначении уникального фортификационного комплекса. Но главное во всём этом - это люди, свершившие историю, воплотившие в жизнь проект, ставший форпостом России на её Тихоокеанских рубежах.

Основой выставки стали два фотоснимка - люди крепости, их групповой портрет. «Это было замечательное братство, сплочённый союз людей, которых объединяли не только профессиональные компетенции, но и дружба, - говорит заместитель директора Приморского музея имени В. К. Арсеньева по научной работе, куратор выставки Анжелика Петрук. – Взяв за основу две групповые фотографии, мы решили рассказать истории запечатлённых на них персонажей – людей, достойно проживших большую часть жизни во Владивостоке и вспоминавших эти годы, как лучшее время в своей судьбе».

График работы передвижной выставки «Владивостокская крепость. Групповой портрет»:

Южно-Сахалинск. Музейно-мемориальный комплекс «Победа» – с 7 по 17 ноября;

Находка. Музейно-выставочный центр города Находка – с 21 ноября по 4 декабря.

Международный аэропорт Владивосток – с 6 по 13 декабря; Петропавловск-Камчатский.

Камчатский краевой объединённый музей – с 19 декабря по 28 февраля.

В Южно-Сахалинске, Находке и Петропавловске-Камчатском в рамках выставки будут прочитаны лекции по истории Владивостокской крепости: «Владивостокская крепость – форпост Российской империи на Дальнем Востоке (1860–1923 годы)» и «Счастливые люди…». Владивостокская крепость в судьбах современников: инженеры и командный состав». Расскажет о людях и их неразрывной связи с историей крепости Роман Авилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, исследователь Владивостокской крепости.

Ирина Павленко