Владивостоку дадут новый статус

Депутаты городской думы предложили дать Владивостоку статус административного центра края, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает сайт думы, несмотря на то, что Владивосток давно считается центром края, а не так давно стал носить официальный статус столицы Дальнего Востока, он до сих пор не является административным центром официально.

Председатель столичной думы Андрей Брик отметил, что это, по сути, бюрократическое недоразумение, так как фактически Владивосток исполняет роль административного центра много лет.

Так, законопроект о наделении Владивостока статусом административного центра края уже внесли в повестку. Большинство спикеров сошлось на том, что, хотя фактически официальный статус не поменяет кардинально жизнь самого города, однако, принятие документа устранит бюрократическую неточность.

Эксперты ожидают, что новелла довольно быстро пройдет все необходимые рассмотрения и уже в 2019 году будет принята официально.

Корреспондент DEITA.RU. опросил самих жителей, как они отнесутся к подобному нововведению.

«Честно сказать, меня не слишком волнует этот вопрос. Не думаю, что мы начнем жить гораздо лучше. Как и хуже, впрочем. Если это там, «наверху», принципиально – то и пускай», - отметила жительница краевого центра Татьяна.

«Лишь бы закон принять какой-то. Но, может, и будет от него польза какая-то. Так-то во Владивостоке действительно живется лучше, чем во многих других городах в Приморье. И больше возможностей для всего», - делится Леонид.

Отметим, что подобный вопрос уже поднимался год назад. Тогда его приняли большинством голосов, однако, решение этого вопроса не продвинулось дальше обсуждения.

Александра Маслова