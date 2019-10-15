Владивостоку не хватило денег

За девять месяцев 2019 года мэрия Владивостока получила 11 кредитов от российских банков на общую сумму в 337 855 000 рублей, при общем бюджете города в 20 млрд рублей, сообщает DEITA.RU.



В этом году администрация Владивостока получила из краевого бюджета более 6 млрд рублей, в итоге в этом году бюджет города составил почти 20 млрд рублей, что больше, чем в прошлогодний профицитный бюджет. Однако дополнительных средств городу не хватило, и он прибег к заемным деньгам.

Так, первый кредит мэрия получила в марте 2019 года, сумма заемных средств составила боле 35,7 млн рублей. Кредитные средства были выданы банком «Открытие» по 8,9% годовых. Заплатить по кредиту городская администрация должна до декабря 2020 года. Всего мэрия взяла шесть кредитов в Сбербанке, три кредита в Открытии и два в Росбанке.

Отметим, что у мэрии из городского бюджета ежегодно на обеспечение кредита (был взят во время мэрства Игоря Пушкарева) уходит 400 млн рублей. В прошлом году сообщалось о переговорах по перекредитованию, чтобы городу закрыли кредит в коммерческом банке, оставив ему только основной долг без процентов.

Но не прошел год, как администрация Владивостока снова обратилась за заемными средствами. В проекте контракта написано, что кредит предоставляется на погашение долговых обязательств бюджета Владивостокского городского округа. На сегодняшний день кредитные деньги уходят в основном на погашение уже существующих займов при этом увеличивается долговая нагрузка в целом, за счет процентов по новым кредитам. Стоит отметить, что кредиты полученные и еще не выплаченные при прошлых администрациях шли, например, на закупку автобусов MAN, сейчас автобусы закупаются снова. На 31 декабря 2018 года долги города составляли более 4 миллиардов рублей.

Иван Юрьев