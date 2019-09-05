Грузооборот рыбопродукции вырос на 20% за 8 месяцев, сообщает DEITA.RU.

Рыбопродукция для ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» всегда являлась профильным отраслевым грузом. С даты образования, в 1938 году, порт занимал второе место в отрасли по общему грузообороту и первое по грузообороту рыбопродукции среди рыбных портов. Сегодня ОАО «Владморрыбпорт» уверенно вернул себе лидирующую позицию среди портов Российской Федерации по объемам перевалки рыбных грузов, за 10 лет увеличив перевалку рыбы через причалы порта почти в два раза.

И Владивостоксий морской рыбный порт продолжает наращивать объемы перевалки рыбопродукции. Грузооборот по итогам января – августа 2019 года увеличился на 20 % до 220 тыс. тонн. Несмотря на ограничения в обработке рыбных судов, вызванные неблагоприятными погодными условиями в августе текущего года, компании удалось выйти на рекордные объемы грузооборота. В прошедшем месяце грузооборот рыбных грузов через причалы порта составил более 42 тысяч тонн, что на 16% выше показателей 2018 года. Также увеличилось количество судозаходов рыболовецких судов. За отчетный период 2019 года обработано 170 судов с рыбопродукцией.

Как рассказали в компании, в настоящее время завершается сезон «красной путины». Благодаря мастерству докеров ОАО «Владморрыбпорт» и уверенной, слаженной работе производится оперативная разгрузка рыбных судов, после чего продукция складируется на холодильном комплексе порта или напрямую отправляется по железной дороге или автотранспортом.

Особое внимание уделяется правильной эксплуатации холодильных мощностей, так как контроль за температурным режимом замороженной рыбопродукции играет важную роль в ходе перевалки рыбных грузов. В настоящее время порт обеспечивает единовременное хранение около 28 тыс. тонн замороженной продукции.

Отметим, что доля грузооборота ОАО «Владморрыбпорт» в общем грузообороте Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна составляет 47%, и это не предел. Уже сегодня ОАО «Владморрыбпорт» готово принять и отправить в регионы Российской Федерации до 500 тысяч тонн рыбопродукции в год.

Михаил Светлов