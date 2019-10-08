Владморрыбпорт отметили в социальной работе в Приморье

Благодарностью от имени губернатора отметили ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» за участие в социальном проекте «Приморская рыба» на XIV Международном конгрессе рыбаков, сообщает DEITA.RU.

Как отметили на предприятии, «Владморрыбпорт» уже более года принимает участие в данной программе.

«Наш порт одним из первых откликнулся на инициативу губернатора— обеспечить жителей рыбой по доступным ценам. В рамках программы компания установила льготные тарифы на хранение, грузовые работы и доставку рыбопродукции, что позволяет снизить стоимость рыбы на прилавках магазинов», — рассказали в компании.

На предприятии добавили, что укрепление продовольственной независимости продукцией рыболовства имеет важное значение для страны. А от работы рыбохозяйственного комплекса зависит насыщение рынка качественной рыбпродукцией.

Отметим, что приобрести рыбу по сниженным ценам можно в магазинах региона, где проходит данная акция.

Иван Юрьев