Семь месяцев текущего года показали устойчивую положительную динамику работы ОАО «Владморрыбпорт», сообщает DEITA.RU.

Рост перевалки в июле 2019 г. составил 16% по сравнению с 2018 г., а общий грузооборот за 7 месяцев 2019г. увеличился на 6% (относительно прошлого года).

За отчетный период увеличилась перевалка контейнеров на 28% и составила 130 233 TEU, а также рост грузооборота отмечен в профилирующей номенклатуре – рыбопродукции, объем перевалки рыбных грузов достиг 177 тыс. тонн, что на 21 % превышает аналогичный показатель 2018 г.

Общее количество судозаходов в ОАО «Владморрыбпорт» за отчетный период составило 536 единиц, в том числе 148 судов с рыбными грузами.

Отметим, что ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» является единственным портом на Дальнем Востоке способным принимать рефрижераторные суда с допустимой осадкой до 9,5 метров. В настоящее время ожидается подход 4 единиц большегрузных судов с общим количеством рыбных грузов на борту более 20 тыс. тонн.

Напомним, что «Владморрыбпорт» является лидером среди российских портов по перевалке рыбопродукции. В настоящее время в порту полным ходом идет подготовка к лососевой путине. Специалисты предприятия обеспечат качественный прием, обработку и контроль над температурными показателями рыбопродукции. Всего Владивостокский морской рыбный порт обеспечивает единовременное хранение до 30 тыс. тонн замороженной продукции.

Софья Корф