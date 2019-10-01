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Владморрыбпорт пополнил парк перегрузочной техники
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Владморрыбпорт пополнил парк перегрузочной техники
1 Октябрь 2019, 15:23
Крупнейшее российское предприятие по перевалке рыбной продукции увеличило производственные мощности холодильно-складского комплекса, сообщает DEITA.RU.
ОАО «Владморрыбпорт приобрело два новых вилочных электропогрузчика ТСМ FB20-8. Новая техника будет применяться при обработке рыбных грузов. Высокая производительность и маневренность, низкий уровень шума при работе, отсутствие выхлопных газов, простота управления и обслуживания сделали их практически незаменимыми, особенно при использовании в закрытых складах, отмечают специалисты предприятия. В специфических условиях – при работе в помещениях с низкими температурами, где хранятся рыбные грузы, использование иной подъемной техники вовсе недопустимо. Грузоподъёмность каждого погрузчика составляет 2 тонны.
Увеличение парка перегрузочной техники позволяет ОАО «Владморрыбпорт» увеличивать скорость обработки рыбных судов.
Высокая пропускная способность, возможность обработки крупнотоннажных судов, транспортировка рыбопродукции как железнодорожным, так и автомобильным транспортом способствуют росту конкурентных преимуществ ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» перед другими портами страны, и компания удерживает лидерство по перевалке рыбопродукции в России.
Михаил Светлов