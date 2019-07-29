Жизненно важные товары отправляются в районы крайнего севера с причалов Владивостокского морского рыбного порта, сообщает DEITA.RU.

Северный завоз – масштабное и значимое мероприятие, обеспечивающее социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа. Летняя навигация на Чукотке - это самое безопасное для передвижения и стоянки судов время, в этом году она продлится до октября.

Жизненно важные товары отправляются на север с причалов ОАО «Владморрыбпорт». Первым в этом сезоне в путь отправилось судно Селенга, по пути совершив несколько судозаходов в порты Анадырь, Беринговский, Провидения, Угольные Копи и Эгвекинот.

Судно доставило на Чукотку более 2 тысяч тонн, в том числе 33 автомашины, 119 контейнеров в ДФЭ, в том числе рефрижераторных, металлопрокат, оборудование, металлоконструкции, грузы в биг-бэгах, сообщили в порту.

24 июля от причала ОАО «Владморрыбпорт» отшвартовалось очередное судно - теплоход Шантар, который обеспечит транспортировку в районы Севера новой партии долгожданных грузов.

Екатерина Кононенко