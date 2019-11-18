Владморрыбпорт закупает новое оборудование для контейнерного терминала

ОАО «Владморрыбпорт» заключило контракт на поставку контейнерного крана KALMAR RTG. Техника поступит в порт в марте 2020 года в собранном виде на специализированном судне из порта Шанхай, что позволит оперативно ввести ее в работу, сообщает DEITA.RU.

Эксплуатация нового крана KALMAR RTG позволит увеличить пропускную способность контейнерного терминала, так как заинтересованность партнеров в перевалке грузов через ОАО «Владморрыбпорт» продолжает расти, сообщили в компании. Представители завода изготовителя вместе с главным механиком ОАО «Владморрыбпорт» Сергеем Епуром в рамках рабочей поездки осмотрели место выгрузки оборудования и обсудили детали контракта.

Данная модель выбрана за эффективность, простоту в обслуживании и инновационный дизайн, отметили специалисты. С вводом нового крана в эксплуатацию количество контейнерных кранов KALMAR RTG в порту достигнет 4 единиц.

Отметим, что Владивостокский морской рыбный порт активно развивает и контейнерный бизнес, внедряя новые технологии и увеличивая скорость обработки контейнеровозов. По состоянию на 12 ноября в порту обработано рекордное количество контейнеров - 204 781 TEU, что на 8 % больше объема, запланированного на весь 2019 год. И это максимальный результат с момента образования контейнерного терминала.

Михаил Светлов