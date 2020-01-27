Власть и бизнес: «Отъезд молодежи из Приморья - не проблема»

В Приморье не считают отъезд молодежи проблемой. Об этом стало известно на площадке публичной дискуссии «Является ли проблемой отъезд молодежи из Приморья», состоявшейся во Владивостоке в пятницу, 24 января, сообщает DEITA.RU.

Участниками первой дискуссии стали четверо известных жителя Приморья: генеральный директор ГК «ДНС» Дмитрий Алексеев, зампред правительства Сергей Максимчук, представитель известной сети фитнес-клубов Юлия Хобта и руководитель союза молодежи в Приморье Максим Пряженников. Каждый из участников высказался по указанной теме и заявил, что отъезд молодежи - это не проблема. Проблемы находятся в другой плоскости, решение которых позволит остановить отток молодых кадров в центр страны.

Дмитрий Алексеев так и начал свою речь: «Это не проблема и проблема не в этом».

«Если говорить о том, что отъезд молодежи - это проблема, то сразу же возникает мысль, что ее надо удерживать. Для меня это неправильная мысль, потому что в вопросе должен быть тезис о его решении, а удержать можно, забрав паспорта и натянув колючую проволоку. Поэтому проблема здесь совсем в другом: необходимо сделать так, чтобы люди сюда приезжали. В современном мире есть четкая тенденция, когда люди переезжают из маленьких населенных пунктов в более крупные. А чем больше город, тем лучше внутри него развивается конкуренция», – отметил гендиректор ДНС.

С этой мыслью согласились все участники дискуссии. Так же заявил и заместитель председателя правительства Приморья Сергей Максимчук.

«Боюсь показаться скучным, но я поддерживаю предыдущих спикеров, я лично не считаю проблемой отъезд молодежи из Приморья. Возможно, из моих уст это звучит странно по нескольким причинам. Во-первых, я «варяг», не приморец, приехал сюда из Москвы, однако за небольшой срок работы я полюбил этот регион. Вторая причина, почему это странно звучит, наверно, потому что я курирую молодежную политику, сейчас я активно погружаюсь в эти вопросы. Но в действительности мы должны обратись внимание на другой аспект – привлечение», - подчеркнул Сергей Максимчук.

Руководитель союза молодежи отметил, что отъезду молодежи поспособствовало ЕГЭ, однако проблемы в этом для него также нет. Однако отдельно он выделил ситуацию о том, что дальневосточники не могут вернуться на малую родину, потому что для них нет места применения их знаний и умений. Отдельно он выделил тот факт, что отъезд молодежи для него «четкий маркер, который говорит, что с политикой что-то не то».

Юлия Хобта, в свою очередь, заявила, что «если уходят, то надо отпускать». Однако добавила, что причину отъезда молодежи необходимо спрашивать у нее.

«Я молодежь очень понимаю, потому что здесь не то чтобы нет условий, здесь для них нет самореализации. Жить дорого по сравнению с центральными регионами страны. Поэтому я бы хотела обратиться к нам, работодателям, которые должны создать комфортные условия для них», - отметила Юлия Хобта.

После основных речей спикерам стали задавать вопросы из зала, а также в беседу подключался и модератор Сергей Матлин, который приводил статистические данные и резюмировал основные акценты выступлений. Спикеры также говорили о том, какие вопросы необходимо решить, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке. Если Алексеев говорил о недвижимости, здравоохранении и образовании, как основных факторах, которые необходимо развивать, то Максимчук напоминал про заработную плату для молодых людей, говоря о том, что это остановит отток людей.

Подводя итог дискуссии, Сергей Матлин сказал, что каждая программа, направленная на развитие и удержание молодых людей, только ускоряет этот процесс. А решение этого вопроса он видит в том, чтобы выбрать региону свое прерогативное направление и начать развивать его, конкурируя с другими городами страны, но не с Москвой.

Напомним, что за девять месяцев 2019 года Приморский край покинуло порядка 234,7 тысяч человек. На работу в регион приехало почти 25 тысяч человек, из 15 тысяч россиян и 10 тысяч иностранцев.

Иван Крышан