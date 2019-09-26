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Власть напугал аномальный рост цен на продукты
26 Сентябрь 2019, 12:00
Ценники в магазинах не должны растит такими темпами, сообщает DEITA.RU.
В Счётной палате обратили внимание на стремительный и слишком большой рост цен на продукты в магазинах. Обеспокоенность властей вызвал тот факт, что урожай этого года был обильным, что означает, что стоимость овощей и фруктов должна быть в норме и не вызывать подорожания товаров на полках.
Как отметили в Счётной палате, подобная ситуация является для потребительного рынка аномальной и вызывает тревогу. Возможно, имел место некий спекулятивный фактор или завышение цен самими торговыми сетями.
Алексей Каульбарс, представляющий ведомство, отметил, что особое беспокойство вызывает то, что подорожали продукты из потребительской корзины россиянина.
Дмитрий Шевченко