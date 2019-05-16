Количество надзорных органов сокращать не планируют, сообщает DEITA.RU.

Руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко заявил в эфире канале "Россия 24", что ещё рано говорить о том, чтобы уменьшать число контрольно-надзорных ведомств.

Вместе с тем, вице-премьер отметил необходимость ухода от, так называемой, "палочной системы", когда об успехах сотрудников различных органов судят по показателям карательного свойства, таким как, штрафы или аресты.

По мнению чиновника, эффективность работы государственных служб и ведомств должна определяться падением травматизма, смертности и другими факторами, влияющими на безопасность и качество жизни граждан.