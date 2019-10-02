Власть обдерет россиян сильнее, чем планировала

Минфин заявил, что к началу следующего года Россию ждет еще более положительное сальдо. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, процент превышения доходов страны над расходами вполне может оказаться гораздо выше запланированного. Об этом сообщает DEITA.RU.

На уточняющий вопрос о прогнозируемом профиците бюджета России по итогам текущего года, первый вице-премьер заявил, что итоговая цифра сальдо окажется выше ноль целых шести десятых процентов внутреннего валового продукта страны. Напомним, что именно эта цифра фигурировала в опубликованном Госдумой прогнозе исполнения бюджета, хотя согласно российскому законодательству, итоговый годовой профицит должен быть равен одной целой и семи десятых процента ВВП.

Также Силуанов отметил, что первое полугодовое профицитное значение текущего года - три целых и семь десятых ВВП - не повлияет на итоговую цифру т.к. именно во втором полугодии запланировано огромное количество государственных трат на различные программы.

Екатерина Цой