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Власть определилась с услугами для россиян
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Утверждён список всех услуг, которые будут оказываться гражданам по всей стране, сообщает DEITA.RU.
Кабмин утвердил все услуги, которые могут предоставляться органами государственной власти в том числе и в регионах, и на местах. Полный список доступен на официальном ресурсе правительства России в Сети.
В него вошло 206 позиций, которые ранее не были согласованы между разными уровнями власти. Чиновникам и госслужащим приходилось разбираться в своеобразной чехарде и кривотолках. Теперь все услуги унифицированы.
Тем не менее, в правительстве уточнили, что несмотря на типовой характер всех услуг, специалисты будут продолжать работу по выявлению местной специфики и сопоставлению оказания услуг в разных регионах.
Чиновники уже отметили, что данный список должен помочь повысить эффективность работы госаппарата.
Дмитрий Шевченко