Средства будущих пенсионеров собираются потратить на развитие альтернативных источников энергии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Госкорпорация "Роснано" обратилась в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов с предложением выделения денег на, так называемую, "зелёную" энергетику. В частности, в планах компании — возведение ветряных станций.

Вместе с тем, в виду того, что данное направление и альтернативная энергетика в частности весьма капиталоёмкая вещь и на её развитие может уйти много денег, дополнительно сообщается, что для данных инвестиций должен быть предусмотрен законодательный порог, ограничивающий возможность использования как пенсионных накоплений граждан, так и пенсионных резервов из фондов.

Темой заинтересовался и Центробанк. Регулятор уже подготовил документ, который расширяет список направлений, на которые можно использовать пенсионные резервы. Например, возможность вкладывать деньги в "зелёные технологии" могут получить частные пенсионные фонды.

Вместе с тем, ряд экспертов говорят о том, что на данный момент развитие альтернативной энергетики за счёт пенсионных денег является непозволительной роскошью.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин поделился своим мнением относительно того, каким должен быть размер пенсии в процентах относительно зарплаты.

Дмитрий Шевченко