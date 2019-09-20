Власть осталась недовольной помощью инвалидам

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О людях с ограниченными возможностями позаботятся, сообщает DEITA.RU.
Счётная палата выступила с критикой Института медико-социальной экспертизы, в компетенцию которого входит работа по улучшению качества жизни инвалидов.
По мнению аудиторов, нормативно-правовая база организации имеет массу незакрытых пробелов и недочётов, а качество работы института в целом оставляет желать лучшего.
Использование выделяемого для работы ИМСЭ государственного бюджета Счётная палата признала неудовлетворительным. Как отмечают в ведомстве, деньги расходуются организацией недостаточно эффективно.
В частности, аудиторы отметили большие объёмы специализированного оборудования для инвалидов, которое простаивает и не используется. Кроме этого, специалисты зафиксировали плохую проработку доступной среды даже вокруг самих филиалов организации.
Дмитрий Шевченко