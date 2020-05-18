Власть введёт контроль за использование россиянами дров

Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, выразил мнение, что власти субъектов России должны держать на контроле, насколько правильно россияне используют лес, который разрешено заготавливать для собственных нужд или нужд государства на определённых лесных участках согласно договорам купли-продажи, сообщает ИА DEITA.RU.



С законопроектом сенаторы планируют ознакомиться перед первым чтением на заседании комитета во вторник 19 мая, отмечает «Парламентская газета». Региональные власти могут обязать следить за расходованием леса. Например, если древесина пойдёт на продажу, вместо использования для указанных целей, то нарушителей ожидает материальное взыскание.

Авторы инициативы полагают, то данный контроль налажен не во всех субъектах РФ, поэтому при помощи внесения поправок в Лесной кодекс государства контроль необходимо сделать обязательным.

Сенатор отмечает, что именно власти субъектов обязаны контролировать исполнение договоров по заготовке леса, поэтому в целом подход правильный. Однако ещё остаются темы для обсуждения, поэтому Алексей Петрович предлагает законопроект сначала поддержать, а затем подвергать доработке.