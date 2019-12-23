Власти: алкоголь подорожает с нового года

Минфин РФ издал приказ, согласно которому минимальные цены на коньяк, бренди и водку вырастут с 1 января, сообщает DEITA.RU.

Так, сегодня минимальная цена водки в розницу составляет 215 рублей за 0,5 литра. С нового года она поднимется до 230 рублей за бутылку.

Коньяк подорожает на 11% - с 388 до 433 за поллитра. Бренди и ликероводочные изделия вырастут в цене до 315 рублей за бутылку.

Отмечается также, что впервые за пять лет повысится и минимальная цена на этиловый спирт. Его можно будет купить за 57 рублей литр.

Представители ведомства отмечают, что решение принято в рамках борьбы с продажей дешевого низкокачественного алкоголя на российском рынке.

«Это ожидаемо было. Все дорожает – проезд дорожает, еда, алкоголь. Понятное дело, что еще будут наценки, да и покупать самое дешевое все же не хочется. Что делать – остается или отказаться от покупки, или брать по тем ценам, что есть», - отмечает житель краевого центра Петр.

«Ну, подросткам, наверное, станет сложнее купить спиртное. С другой стороны, они чаще вместо нормального алкоголя и так берут дешевые коктейли в банках – ими и травятся потом. Но как шаг, например, по борьбе – почему бы и нет», - делится своим мнением Любовь.

Напомним, что каждый год растут цены на различные продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия. Рост цен на отдельные продукты вызван совокупностью факторов. В случае повышения акциз на сигареты и алкоголь, добавляется пункты со стороны Минздрава, которые должны препятствовать распространению и укоренению вредных привычек среди населения.

Александра Маслова