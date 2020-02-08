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6 Декабрь 2019, 18:15

Власти Артема рассказали о платных школьных шкафчиках

школа

В мэрии рассказали, что вопрос будет решаться родителями учеников

Пользование школьными шкафчиками в одной из школ Артема остается бесплатным. Решение о плате за такую «услугу» пока выясняется с родителями самих школьников, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на материал РИА «Новости».

Об этом корреспонденту федерального издания рассказали в артемовской мэрии.

Резонанс поднялся после сообщения одной из местных жительниц в Инстаграм о том, что директор одной из школ предложил родителям платить по 300 рублей в месяц за то, чтобы их ребенок мог складывать одежду и обувь в отдельный шкаф.

Сообщалось, что изначально шкафчики были сделаны для всех учеников школы – их на всех хватает. Кто-то из родителей захотел индивидуально выделенные шкафчики – для них и предлагалась такая вот платная опция.

В мэрии пояснили, что, в любом случае, последнее слово останется за родителями – для этого в городе проведут несколько собраний. 

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