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Власти Артема включились в борьбу с наркоманией
В Артемовском городском округе проходит второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и профилактическая операция «Дети России-2019», сообщили DEITA.RU в пресс-службе мэрии.
В рамках всероссийских акций в городе в ближайшее время пройдет серия тематических лекций, классных часов, профилактических бесед, выставок, тренингов, спортивных конкурсов, массовых телепросмотров и др.
Особое внимание специалисты уделят профилактическим занятиям со школьниками. Им расскажут о вреде наркотических веществ и о последствиях их употребления – как физических, так и правовых.
План предстоящих мероприятий обсудили в администрации Артемовского городского округа на минувшей неделе. По операции «Дети России-2019» план мероприятий был подготовлен городским управлением образования.
Также на заседании рабочей группы был утверждён список должностных лиц, ответственных за проведение акций. Кроме того, в городе работают сразу несколько «горячих линий», в том числе и круглосуточная: 8-924-252-5753 (городской отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России).
Отметим, что акции «Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России-2019» в нашем регионе проводятся в рамках реализации государственной программы «Безопасный край» на 2015-2021 годы.