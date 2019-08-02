Судебные приставы воспользуются камерами видеофиксации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Глава ФССП Дмитрий Аристов собирается использовать камеры не только для контроля за нарушителями ПДД, но для поиска тех, кто не оплачивает долги. По его словам, в Москве такая практика уже введена, осталось начать применять ее в России повсеместно.

Чтобы реализовать задуманное, власти предлагают использовать миграционные автоматизированные информационные системы. Таким образом, по мнению авторов идеи, найти уклоняющихся от платежей станет гораздо легче.

Анастасия Туркова