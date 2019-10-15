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Власти будут меньше ругать за тараканов в кафе

Таракан

Хозяевам кафе и ресторанов разрешат разводить антисанитарию, сообщает DEITA.RU.

Такой вывод можно сделать из предложения Минюста по смягчению наказания за нарушения СанПина в общепите страны. Речь идет о сокращении срока временного закрытия предприятия, по вине которого отравился гость, с девяносто суток до десяти дней и приравнивании наказания за нарушения для поставщиков еды и для самих кафе и ресторанов. Соответствующие поправки ведомством планирует внести в действующий КоАП РФ.

Также ведомство предлагает смягчить финансовые санкции для нарушителей санитарного законодательства в сфере общественного питания. Например, сократить размер штрафа за причинение вреда здоровью граждан с шестисот тысяч рублей до трехсот.

Минюст объясняет свои предложения тем, что из-за частых проверок Роспотребнадзора и следующих за ними санкций слишком много заведений России остаются за бортом длительное время. Например, только в прошлом году из-за нарушений СанПина деятельность более пяти с половиной тысяч заведений  была приостановлена на несколько месяцев, что привело к большим долгам последних по кредитам.

«Людям перестали платить зарплаты или даже сократили штат из-за долгов. Ряд кафе и ресторанов и вовсе объявили себя банкротами. Таким образом, без работы остались тысячи россиян», - заявили в ведомстве.

Подробнее с указанным документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.   

Екатерина Цой

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