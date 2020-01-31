Власти будут штрафовать за искажение внешнего вида зданий в Питере

Штрафы будут получать все – и физлица, и юрлица, сообщает DEITA.RU.



В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила благоустройства и штрафы за нарушения. Как пишут «Невские новости», теперь вводятся штрафы за искажение внешнего вида зданий.

Если раньше владельцев помещений штрафовали за внесение несогласованных изменений, только если успевали отследить их за 2 месяца. Сейчас сроков давности для штрафов не стало.

Физические лица будут платить в казну 1-5 тысяч, должностные лица – 3-30 тысяч, а юридические лица 20-100 тысяч.

Елена Миронова