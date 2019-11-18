Власти дадут прибавку к пенсии этим категориям

Индексация пенсий стартует 1 января, сообщает DEITA.RU.



Власти России начинают подготовку к масштабной индексации пенсий для пенсионеров. Однако на повышение могут рассчитывать не все граждане.

Как пишет Ura.ru, больше денег получат только те пенсионеры, которые не работают. Также на индексацию выплат смогут рассчитывать и те, кто уволится до 31 декабря 2019 года.

Так, в ПФР рассказали, что социальные пенсии повысят на 7%, военные – на 4% и только с октября 2020 года. Все остальные ждет рост на 6,6%.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы предложили изменить правила начисления надбавок. Так, для того, чтобы удержать людей на Дальнем Востоке, предлагалось повысить местным пенсионерам надбавки - чтобы пенсии дальневосточников значительно отличались от пенсий остальных россиян. Пока о судьбе этого предложения неизвестно.

Елена Миронова