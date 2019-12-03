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Власти дадут россиянам скидки на машины

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Для жителей Дальнего Востока предусмотрены скидки в размере 25% от начальной цены, сообщает DEITA.RU.

Продажа автомобилей в России продолжает падать. Это связывают, в том числе, с ростом цен из-за налогов и сборов и снижением реальных доходов населения. Как пишет издание «За рулем», российское правительство разработало меры поддержки.

Так, стало известно о том, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров «зарезервировал» в бюджете 5 млрд на субсидирование скидок на покупку россиянами авто в дилерских центрах. Пока неизвестно, с какого месяца начнет работать программа.

Предполагается 2 категории, которым положены скидки: многодетные семьи и граждане, которые приобретают первый автомобиль. В обоих случаях размер скидки составляет 10% от стоимости авто, а для дальневосточников – 25%. Есть и ограничения – машина не должна стоит больше миллиона рублей и она должна собираться на территории России.

Елена Миронова

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