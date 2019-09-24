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Власти дали подробности по дешевой ипотеке для семей
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Губернатор Приморья определил компанию, которая будет
выдавать кредиты, сообщает DEITA.RU.
Работа по подготовке системы к выдаче молодым семьям «дальневосточной ипотеки» под 2% годовых идет полным ходом. Во вторник, 24 сентября, администрация Приморского края отчиталась: определен региональный оператор - компания, которая будет выдавать ипотеку.
Как сообщили в краевой администрации, оператором назначили Корпорацию развития жилищного строительства.
Однако пока никаких других подробностей, например, даты начала выдачи ипотеки под 2%, нет.
Накануне Владимир Путин дал поручения по итогам своего заявления на ВЭФ про выдачу ипотеки молодым под 2%. В частности, правительство должно предусмотреть поправки для субсидирования процентной ставки до 2%. Деньги выделят из госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Власти обещают, что выдавать первые льготные кредиты начнут уже в 2019 году. Получить ипотеку можно будет до 1 января 2025 года. Рассчитывать на нее могут молодые семьи с Дальнего Востока. В программе участвует только первичный рынок недвижимости. Также можно получить льготный кредит для строительства дома на дальневосточном гектаре.
Елена Миронова