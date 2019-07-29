Несколько крупных изданий рассказало о том, что серьёзные изменения автомобилистов ждут уже в начале августа этого года. Однако закон «О государственной регистрации транспортных средств» вступит в свои права только 1 января 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Такое решение приняла Госдума, чтобы МВД более тщательно подготовилось к изменениям. Также были внесены некоторые правки, так как не все нововведения были хорошо продуманы и появились риски.

Так, водители сами могут выбирать, где получать номера — в ГИБДД или у частных изготовителей. И там, и там оплата за услугу не будет превышать двух тысяч рублей.

Проект, который установит порядок выдачи госзнака, пока обсуждается, его утвердят отдельным постановлением правительства. По нему автовладелец будет получать номер с кодом только того региона, где он зарегистрирован.

Теперь зарегистрировать машину на малолетнего, и тем самым не платить штрафы, не получится. Как только подросток достигает 16-летия, регистрация машины на усыновителя прекращается автоматически.

В свидетельство о регистрации (С) будут проставлять класс транспортного средства: например М1 — легковые автомобили, L3 — мотоциклы, N1 — легкие грузовики с максимальной массой до 3,5 тонны.

Если заводские номера не пригодны: заржавели или прогнили, хозяин авто должен нанести специальную дополнительную маркировку, оплатив эту процедуру из своего кармана.

Если при техосмотре в автомобиле найдут изменения в конструкции, а свидетельство о разрешении на подобные манипуляции нет — регистрации не видать.

Когда теперь можно будет получить новенькие уменьшенные знаки на мотоциклы, квадратные номера на японские и американские машины не понятно. Ведь новый стандарт на регистрационные номера хотели принять вместе с законом о регистрации автомобилей. Но шанс на то, что появятся они уже в августе, ещё есть.

Екатерина Кононенко