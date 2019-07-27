По мнению аудитора Счетной палаты Светланы Орловой, не получится значительно снизить дефицит бюджета ПФР с помощью отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Она призналась, что создать в России эффективную пенсионную систему так и не получилось. Не снизился дефицит после того, как работающим пожилым гражданам отменили индексации в 2016 году. Аудитор говорит, что мера не сработала, потому что количество пенсионеров с работой стало меньше после отмены индексации. Вместо 15,26 миллионов, как в начале 2016 года, их стало 9,88 миллионов человек.

ПФР так и будет зависеть от федерального бюджета в ближайшие годы, хоть и меньше. В 2020 году трансферт из федерального бюджета на выплату страховых пенсий будет равен приблизительно двум триллионам рублей, говорит Орлова.

Аудитор замечает, что используемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии с ИПК никак не вдохновляет граждан дольше работать, а начатая в 2013 году Стратегия по долгосрочному развитию пенсионной системы пока никаких заметных улучшений пенсионерам не дала.

Анастасия Туркова