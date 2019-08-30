Пенсионный фонд России частично покроет затраты пенсионеров Крайнего Севера и приравненных местностей на поездки в другие страны. Об этом сообщает DEITA.RU.



Подготовка документов уже началась. В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации отметили, что законопроект был разработан по инициативе «северных» пенсионеров, имеющих право раз в пару лет отдохнуть за счет Пенсионного фонда.

Многие использовали эту льготу как чуть ли не единственную возможность посетить другие страны. В случае, если сотрудники ПФР отказывались компенсировать «импортный» отдых, пенсионеры шли в суд и в 99 процентах случаев выигрывали его.

Видимо, Пенсионному фонду надоело прозябать на заранее проигрышных судебных заседаниях. Но время еще покажет, что именно означает формулировка «частично вернут расходы». Скорее всего, речь пойдет о компенсации 50 процентов от общей стоимости тура или проезда туда-обратно.

Екатерина Цой