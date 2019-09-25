telegr wh call

Новости

Путин дал жилье несчастным россиянам

25 Сентябрь 2019, 21:45

Россиянам запретят участвовать в розыгрыше гражданства

25 Сентябрь 2019, 21:15

Мечты Шойгу удивили россиян

25 Сентябрь 2019, 20:45

Мужчины смогут раньше стать пенсионерами

25 Сентябрь 2019, 20:15

Сенаторы выбрали нового председателя

25 Сентябрь 2019, 20:00

О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре

25 Сентябрь 2019, 19:45

«Доступная ипотека» уже год помогает приобрести жильё приморским семьям

25 Сентябрь 2019, 19:40

Изменения в системе ОСАГО рассмотрят в Госдуме

25 Сентябрь 2019, 19:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Власти готовят сюрприз для дачников

25 Сентябрь 2019, 18:15

домик дача лето зелень

Индивидуальные садоводы и огородники получат налоговые льготы, сообщает DEITA.RU. На заседании Совфеда в среду, 25 сентября, рассмотрят соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Согласно российскому законодательству, дачники, которые ведут свое хозяйство индивидуально, не вступая ни в какие объединения, несмотря ни на что обязаны скидываться за покупку и изготовление общего имущества, его содержание, а также ремонт. Оплата индивидуальных садоводов равна оплате членов товарищества.

При этом товарищества освобождались от уплаты налога на общую сумму взносов. Таким образом государство облегчало дачникам ношу, однако на индивидуальных садоводов и огородников данная статья Налогового кодекса не распространялась. В связи с этим было принято решение упростить жизнь и индивидуалистам.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Назван гениальный способ избежать штрафа за нарушение ПДД

Дороги к дачам построят за счёт казны

«Страшно за детей» — идея Яровой разгневала дачников

Популярное

Масло России официально приравнено к яду

Региональная трасса блокирована в обе стороны

«Чем мы хуже тигров?» — почему в Приморье чиновники важнее школьников

Границы городов меняются в Приморье
‡агрузка...
Загрузка...