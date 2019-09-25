Власти готовят сюрприз для дачников

Индивидуальные садоводы и огородники получат налоговые льготы, сообщает DEITA.RU. На заседании Совфеда в среду, 25 сентября, рассмотрят соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Согласно российскому законодательству, дачники, которые ведут свое хозяйство индивидуально, не вступая ни в какие объединения, несмотря ни на что обязаны скидываться за покупку и изготовление общего имущества, его содержание, а также ремонт. Оплата индивидуальных садоводов равна оплате членов товарищества.

При этом товарищества освобождались от уплаты налога на общую сумму взносов. Таким образом государство облегчало дачникам ношу, однако на индивидуальных садоводов и огородников данная статья Налогового кодекса не распространялась. В связи с этим было принято решение упростить жизнь и индивидуалистам.

Екатерина Брязгунова