Власти готовятся к воздушным нападениям

Новейшее поле радиолокации планируют создать власти вокруг российских границ, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, новое поле позволит заблаговременно улавливать пуски крылатых ракет, полеты военной авиации и тому подобные объекты.

Сейчас на территории страны установлено сплошное поле, которое предупреждает о близости воздушных ракет. К примеру, система «Воронеж», позволяющая следить за запуском различных военных объектов в воздух.

В ведомстве подчеркнули, что новая система будет работать по тому же принципу, что и нынешняя.

Как отметил главный конструктор новой системы, получившей название «Контейнер», Михаил Петров, новая система сможет обнаруживать стелс-самолеты, бомбардировщики, палубную авиацию, даже оснащенную различными стелс-системами.

Александра Маслова