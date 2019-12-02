Власти готовятся к воздушным нападениям

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Новейшее поле радиолокации планируют создать власти вокруг российских границ, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, новое поле позволит заблаговременно улавливать пуски крылатых ракет, полеты военной авиации и тому подобные объекты.
Сейчас на территории страны установлено сплошное поле, которое предупреждает о близости воздушных ракет. К примеру, система «Воронеж», позволяющая следить за запуском различных военных объектов в воздух.
В ведомстве подчеркнули, что новая система будет работать по тому же принципу, что и нынешняя.
Как отметил главный конструктор новой системы, получившей название «Контейнер», Михаил Петров, новая система сможет обнаруживать стелс-самолеты, бомбардировщики, палубную авиацию, даже оснащенную различными стелс-системами.
Александра Маслова