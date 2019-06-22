Штраф за непропуск кареты скорой медицинской помощи хотят увеличить, сообщает DEITA.RU. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе намечено на предстоящую среду, 25 июня.

По мнению парламентариев, 500 рублей — это ничтожно малая сумма за то, что автолюбитель не пропустил «скорую» с включенными звуковым сигналом и проблесковым маячком, ведь на кону не что-нибудь, а человеческая жизнь. В связи с этим было принято решение обсудить возможность увеличения штрафа до 80 тысяч рублей в случае, если из-за опоздания «скорой» к больному, ему был нанесен тяжкий вред здоровью. При этом, если медики из-за задержки на дороге приехали слишком поздно, автолюбитель, который не пропустил скорую, может оказаться в колонии на четыре года.

Как пишет «АвтоВзгляд», данная инициатива вызывает у граждан ряд вопросов, в том числе кто и каким образом будет оценивать степень ответственности водителя, который, например, из-за плотности потока просто-напросто не мог перестроиться в правый ряд.

Екатерина Брязгунова