Чтобы уменьшить количество поступающих фейковых сообщений о террористической угрозе, правительство предлагает ввести идентификацию электронным адресов россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил закрыть использование электронной почты для пользователей, которые не проходили идентификацию. А ответственных за сервисы от предлагает обязать ограничить отправку адресатам сообщений с непроверенной информацией подобного рода.

Сенатор пояснил, что большая часть информации о предполагаемых терактах поступает в правительство по электронной почте, и что в текущем году подобных сообщений поступает множество.

Эвакуация населения, сбои в работе организаций и инфраструктурных объектов становятся причиной немалого ущерба экономике.

Чтобы облегчить службам безопасности поиск и задержание злоумышленников, начать предлагается с Сети: ограничив доступ к почтовым сервисам неидентифицированных лиц.

Анастасия Туркова