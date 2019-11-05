Власти хотят оставить россиян без такси

Депутаты Госдумы решили радикально подойти к вопросу повышения квалификации российских водителей и улучшения уровня сервиса в такси, предложив сократить количество выдаваемых разрешений на таксомоторную деятельность. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов законов, для «поддержания баланса спроса и предложения» в сфере такси, предложено сократить количество выдаваемых разрешений на таксомоторную деятельность до тридцати на одну тысячу населения. Отметим, что речь идет о выдаче разрешении не по количеству автомобилей с «шашечками», а индивидуальному каждому водителю.

Если поправки вступят в силу, то на шестьсот тысяч населения гипотетического российского города придется только восемнадцать тысяч таксистов при условии, что по данным «Российской газеты» услугами таксистов ежедневно пользуется чуть более трети россиян.

«Нужно рассчитать реальный уровень обеспеченности россиян услугами такси и, исходя их этого значения, выявить оптимальный вариант сокращения. По моему мнению - это тридцать действующих разрешений на тысячу жителей. Этот показатель поможет наладить достойный уровень конкуренции на рынке, что приведет к повышению качества предоставляемых услуг», - заявил автор инициативы депутаты Госдумы Александр Старовойтов.

Депутат выразил уверенность, что благодаря законопроекту сотрудники такси смогут получать «достойную заработную плату» в регионах страны. Говоря о повышении дохода водителей, Старовойтов имеет в виду редкое повышение стоимости услуг за счет сокращения количества поставщиков. Страшно представить, какой станет цена за поездку, если сейчас, когда клиент еще может выбрать водителя, средняя цена за двадцать три минуты в такси составляет около двухсот двадцати трех рублей, согласно исследованию «РГ».

«Все взаимосвязано! Качество услуг зависит от обеспеченности пользователей. Но население беднеет, цены на такси низкие просто потому, что рынок такой. Любые ограничения на рынке наоборот снизят качество услуг», - высказал мнение россиянин в обсуждении законопроекта в одной из популярных социальных сетей.

Напомним, что в мае текущего году депутаты нижней палаты внесли предложение по полному запрету иностранных граждан к сервисам частного извоза. Таким образом, депутаты хотят решить проблему регулярных жалоб граждан на случаи крайне опасного вождения авто иностранцами, в попытках успеть «заработать» сразу на нескольких таксомоторных агрегаторах, вождения без прав или с правами другого государства, а также сократить количество год от года увеличивающихся ДТП, совершенных по вине заграничных водителей, плохо разбирающихся в российских ПДД.

«Выдавать лицензии на водителя, а не машину - это правильное решение. Сейчас за руль можно посадить любого человека без квалификации», «Сейчас никто не ограничивает количество разрешений. И что в итоге имеем? Более 70% такси работают без разрешений. И агрегаторам это не мешает с нелегалами работать, для них ведь деньги не пахнут», - высказывают свое мнение интернет-пользователи по поводу возможных поправок в действующее законодательство.

Правда, далеко не все россияне искренне верят в действенность инициативы депутата.

«Бездарность и лоббистские возможности - гремучая смесь!», «И специально для думских «интеллектуалов» инфа: черный рынок уже пришел. Редко ходящие «ликсутовские» автобусы отлично дублируются стремными тачками с раскраской такси. На вопрос лицензии парнишки делают обиженный вид, полиция тоже делает вид, что не замечает. Если еще и очередной госдумовский клоун подоспеет и сделает вид, 90-е вернутся», - брызжат сарказмом граждане.

Екатерина Цой