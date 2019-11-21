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Власти хотят собрать с россиян триллион на пенсии

пенсия

И это без учета обязательных отчислений, сообщает DEITA.RU.

В 2020 году в России ожидается запуск программы ГПП (гарантированный пенсионный план). Минэкономразвития уже составил план финансовых ожиданий про программе от будущих пенсионеров.

Так, ожидается, что в 2021 году россияне переведут почти триллион рублей в ГПП добровольно. А уже к 2024 году эта сумма должна вырасти до 3 триллионов рублей. При этом, обязательные взносы с зарплат ожидаются в размере не менее 6 триллионов.

Таким образом, Минэкономразвития рассчитывает получать 2-3% от зарплаты каждого россиянина. Однако ряд экономистов считает, что такие ожидание завышены и необоснованны.

Елена Миронова

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