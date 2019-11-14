Власти хотят увеличить штрафы в разы

В правительстве всерьез обсуждают эту идею, сообщает DEITA.RU.



В России в ближайшее время хотят в разы увеличить штрафы за хулиганство. Как стало известно РИА «ФАН», в Аналитическом центре правительства уже разрабатывают поправки.

Так, с 500 рублей до 3-5 тысяч вырастут штрафы за мелкое хулиганство. В него также включат «отправление естественных потребностей в общественных местах». За это также хотят приговаривать к общественным работам на 40 часов.

Также повышение штрафа ждет собак опасных пород за выгул без намордника.

Елена Миронова