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Новости

Власти хотят увеличить штрафы в разы

14 Ноябрь 2019, 05:00

Касается каждого водителя: ГИБДД проводит новый рейд

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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Власти хотят увеличить штрафы в разы

удар, драка, хулиган, нападение, татуировка

В правительстве всерьез обсуждают эту идею, сообщает DEITA.RU.

В России в ближайшее время хотят в разы увеличить штрафы за хулиганство. Как стало известно РИА «ФАН», в Аналитическом центре правительства уже разрабатывают поправки.

Так, с 500 рублей до 3-5 тысяч вырастут штрафы за мелкое хулиганство. В него также включат «отправление естественных потребностей в общественных местах». За это также хотят приговаривать к общественным работам на 40 часов.

Также повышение штрафа ждет собак опасных пород за выгул без намордника.

Елена Миронова 

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