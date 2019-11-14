Новости
Власти хотят увеличить штрафы в разы
14 Ноябрь 2019, 05:00
Касается каждого водителя: ГИБДД проводит новый рейд
14 Ноябрь 2019, 04:15
Сколько платить за ремонт машины после попадания в люк, сказал суд
14 Ноябрь 2019, 03:30
Названы привычки, мешающие похудеть
14 Ноябрь 2019, 02:45
Стало известно имя самого сексуального мужчины
14 Ноябрь 2019, 02:00
За обычную переписку можно навсегда лишиться WhatsApp
14 Ноябрь 2019, 01:15
Получение справки для водителей подорожает и затянется
14 Ноябрь 2019, 00:30
Кремль прокомментировал рабочее 31 декабря
13 Ноябрь 2019, 23:45
Власти хотят увеличить штрафы в разы
В правительстве всерьез обсуждают эту идею, сообщает
DEITA.RU.
В России в ближайшее время хотят в разы увеличить штрафы за хулиганство. Как стало известно РИА «ФАН», в Аналитическом центре правительства уже разрабатывают поправки.
Так, с 500 рублей до 3-5 тысяч вырастут штрафы за мелкое хулиганство. В него также включат «отправление естественных потребностей в общественных местах». За это также хотят приговаривать к общественным работам на 40 часов.
Также повышение штрафа ждет собак опасных пород за выгул без намордника.
Елена Миронова
Читайте также:
Филологов и переводчиков будут сажать в тюрьмы
Нарушения ПДД будут снимать в новых местах
Правила охраны детских садов ужесточат
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...