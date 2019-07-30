Один из регионов будет выходить не федеральный уровень с предложением принудительно эвакуировать людей в случае введения режима ЧС, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА Новости. Василий Орлов, занимающий пост губернатора Амурской области, призвал законодательно ввести подобное разрешение.

Мера актуальна: в настоящее время из-за дождей введен режим ЧС в регионе, а в одном из сёл (Норск) около девяноста человек не хотят эвакуироваться. Они остаются с собаками, поросятами и домашней птицей, проживают на чердаках домов или крышах. С ними вынуждены оставаться спасатели.

Губернатор в ходе рабочей поездки по другому селу, Желтоярово, просил местных жителей эвакуироваться в пункт временного пребывания, но большая часть жителей отказалась. Между тем, это был последний день, когда эвакуация была еще возможна. Дальше вода поднимется больше, чем на метр, дорогу размоет, и вывезти людей можно будет лишь на вертолете.

Анастасия Туркова