В стране может появиться единый информационный ресурс, аккумулирующий все данные о всех жителях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Госдуму поступил законопроект от имени правительства России, согласно которому предполагается создание всеобъемлющей информационной базы россиян, содержащей основную информацию о каждом гражданине.

В неё должны войти данные о месте рождения, поле, СНИЛС, ИНН, документы об образовании и т.д. Как отмечают в правительстве, такой подход должен помочь государственным органам эффективнее начислять и собирать налоги с населения.

Информация о гражданах в новую систему будут поступать из профильных ведомств посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а доступ к ней будут иметь федеральные и местные органы власти, муниципалитеты и другие ведомства.

Дмитрий Шевченко