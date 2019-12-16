Власти избавятся от Почты России

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Крупнейшие предприятия России хотят приватизировать 2020–2022 годах, сообщает DEITA.RU.

На совещании у первого вице-премьера министра финансов Антона Силуанова был представлен полный список предприятий, которые попали в перечень компаний, подлежащих приватизации в ближайшие два-три года. Речь идет о таких известных компаниях, как Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, Росгеология и Почта России, Дом.рф, Россельхозбанк, РЖД и многие другие.

Отмечается, что приватизации подлежат и «дочки» предприятий.

Главная задача, которая стоит перед властями, — не повысить доходной компаний, а снизить долю государства в российской экономике.

Напомним, что с 2017 по 2019 год властями уже предпринималась одна попытка продажи акций Сбербанка, Алроса и других компаний.

Екатерина Брязгунова

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