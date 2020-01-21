telegr wh call

Новости

«Будут доить»: какие проблемы создаст Мишустин водителям

22 Январь 2020, 01:15

Сбербанк сказал, как мошенники воруют деньги с карт

22 Январь 2020, 00:30

Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

21 Январь 2020, 23:45

Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

21 Январь 2020, 23:15

Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ

21 Январь 2020, 23:05

Кремль прокомментировал уход Чайки с поста

21 Январь 2020, 22:38

Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении

21 Январь 2020, 22:15

Вслед за Медведевым три министра лишись постов

21 Январь 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Власти Камчатки урежут прожиточный минимум

деньги, монета, монеты

Власти Камчатского края считают, что цены в регионе уменьшились. В связи с этим они решили урезать и прожиточный минимум в регионе, сообщает DEITA.RU.

Как пишет местное издание «Кам24», прожиточный минимум на территории края, по итогам последнего постановления, будет составлять 20 604 рубля. Соответственно, его показатель упадет почти на 50 рублей – с нынешних 20 652 рублей.

Так, взрослые трудоспособные камчадалы будут обеспечены минимумом в размере 21,6 тысяч рублей, пенсионеры – 16,3 тысячи рублей, а дети – 22 тысячью рублей.

Как сообщили в ИА «Кам24», в министерстве им рассказали о том, что подобные результаты были составлены на основе статистики, согласно которой многие виды продуктов в крае значительно подешевели. В частности, там отметили снижение цен на овощи, фрукты и отдельные виды сыра.

Напомним, что в Приморском крае прожиточный минимум составляет 14 тысяч рублей для трудящихся, 14,5 тысяч – для детей и 10,5 – для людей, вышедших на пенсию. В целом среднедушевой показатель равен 13,2 тысячам рублей.

Александра Маслова

Читайте также:

Российские безработные станут в восемь раз богаче

Медведев раскрыл планы пенсионной реформы на 2020 год

В Пенсионном фонде заявили об увеличении пенсий на 18%

Популярное

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Тонувших в Уссурийске медведей снова нужно спасать
Loading...
Загрузка...
Загрузка...