Власти Китая признались, что не справляются с вирусом

У страны появились проблемы даже с наличием защитных костюмов и лекарств. Правительство призналось, что в ближайшее время пострадавших станет больше, сообщает DEITA.RU.



Китайское правительство в понедельник, 27 января, провело брифинг по вопросам распротранения вируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. Как пишет ТАСС, по последним данным вирус поразил более 2 тысяч человек и уже превратился в полноценную эпидемию.

Глава Минздрава КНР признался – в стране ощущается острая нехватка медикаментов и защитных костюмов. Проблема обостряется еще и тем, что сейчас производства работают не на полную мощь из-за праздников. Однако даже если запустить все производства защитных костюмов на 100%, продукции не хватит – придется просить помощи коллег из-за границы.

Еще одна проблема, которую озвучили на брифинге, – адаптация вируса. Изначально он проник из животного мира. К настоящему времени смог адаптироваться к существованию в человеке и передаче воздушно-капельным путем. Также власти озвучили одну из причин такого распространения заболевания – инкубационный период. В течение 10 дней болезнь не подает никаких симптомов, однако уже тогда может передаваться другим людям.

Елена Миронова