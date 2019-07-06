Россиянам пояснили, какая самооборона считается допустимой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал случаи убийства напавших людей при самообороне. Примерами стали сестры Хачатурян и забайкальскую ситуацию – когда 5 июля суд посчитал виновной женщину на протезах, защищавшую себя и ребенка от мужа.

Песков ответил, что дискуссия ведется, но он не знает о разработке каких-либо новых законодательных инициатив по этому поводу. Он считает, что каждый случай следует рассматривать отдельно. И добавил при этом, что пределы допускаемой самообороны нужно выносить на общественное обсуждение, которое и так сейчас ведется.

Напомним, что сестрам Хачатурян грозит до двадцати лет лишения свободы, а младшей – до десяти. При этом младшая девочка считается невменяемой.

Анастасия Туркова