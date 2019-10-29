Власти лишат финансирования сотни городов России

Власти подпишут смертный приговор сотням населенным пунктам России, отказавшись от продления программы по финансовой поддержке моногородов. Об этом сообщает DEITA.RU.

В Госдуме заявили, что в ближайшем будущем больше половины моногородов страны останется без финансовой поддержки государства. «Известия» располагает данными о том, что под сокращения попадут сто семьдесят из трехсот двадцати одного города-завода или монопрофильного поселения.

В это время Министерство экономического развития РФ говорит, что пересмотр списка моногородов, которые войдут в новую программу финансирования, запланирован лишь на следующий год. Точную дату пересмотрения в ведомстве не уточнили, но отметили, что ждать радикальных изменений местным жителям пока не стоит.

«Кризисные города нельзя оставить без поддержки. Сейчас главный вопрос заключается в суммах, которые будут выделены из государственной казны на эти цели. Изначальные планы на трех годичное финансирование в размере восемнадцати с половиной миллиардов рублей не нашли поддержки у членов правкомиссии», - рассказали в Минвостокразвитии.

Отмечается, что старая программа по финансированию деятельности российских моногородов была досрочно прекращена в связи с заявлением Счетной палаты о ее нецелесообразности. Ведомство высказало мнение, что несмотря на все принятые меры, уровень жизни россиян в многопрофильных населенных пунктах существенно не изменился, а в ряде случаев – даже наметилась негативизация в связи с массовыми переездами местного населения.

Кстати, о «замкнутом круге» в моногородах России уже заявили многие эксперты. По их мнению, сотни поселений и городов неминуемо лишатся своего особого статус как раз из-за сокращения численности населения. Как только этот показатель станет менее трех тысяч человек – моногород автоматически прекращает свое существование. Другой случай, ведущий к аналогичному результату – градообразующее предприятие потеряет ведущий уровень влияния в регионе.

На данный момент представители Минфина не получали предложений по сокращению количества моногородов в России.

Екатерина Цой