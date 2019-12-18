Власти меняют правила игры для российских бизнесменов

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил в Совете Федерации в рамках «Открытого диалога». Орешкин поведал о перспективах развития бизнеса в стране, но предпринимателям ждать особых преференций не стоит, сообщает DEITA.RU



Министр констатировал факт: на сегодняшний день бизнес не рискует начинать движение там, где нет инфраструктуры и для ее создания предстоит проделать большую работу.

«Зачем бизнесу развиваться в условной Тыве, если он может поехать в Красноярский край или Хакасию, или Иркутскую область - с доступной транспортной инфраструктурой, дорожной сетью и более дешевой инфраструктурой?» - задал Орешкин риторический вопрос. Создавать производство на «диких» территориях - нецелесообразно.

По словам министра финансов, в 2020 году акцент помощи малому бизнесу будет сделан на развитие электроэнергетической сферы, субсидирование строительства агропромышленного парка и увеличение кредитования через микрофоинансовые организации от государства.

Орешкин утверждает, что эти меры - не «рыба» для регионов, а лишь «удочка», на которую можно ее поймать.

Бизнесу обещают также поддержку в организации электроснабжения новых предприятий. Эти меры касаются вопросов инфраструктуры, но есть еще и иные методы поддержки, которые Орешкин обещает развивать в наступающем году.

Так, все вновь открывающиеся ИП могут рассчитывать на льготное налогообложение в течение первых двух лет своей деятельности. Ставки на налоговые каникулы в каждом регионе разные, и тут уже необходимо узнать всю информацию у местных властей.

Кроме того, через центр занятости или отдел по развитию малого предпринимательства в местной администрации можно получить безвозмездный транш на старт бизнеса размером до миллиона рублей.

Предусмотрено создание конкурентной среды и в сфере госзакупок, где мелкие фирмы не в состоянии достойно «сопротивляться» гигантам. Так, для госзаказчика с выручкой более 2 млрд рублей обязательно проводить не менее 18% закупок товаров и услуг у ИП и малого бизнеса.

Также министр высказался о том, что все больше предприятий выходят из теневого сектора и начинают работать по белому. В купе с так называемым «бережливым производством» это позволяет изменить культуру работы российских компаний. «Когда на предприятии порядок и все процессы отдалены, это дает прямой эффект на настроение людей и отношение к работе» - заметил он.

Статистика же пока печалит. Согласно данным, за 2019 год в России закрылось около 700 тысяч малых предприятий. Массовая ликвидация юридических лиц вызвана ростом налоговой нагрузки, отменой пониженных тарифов и льгот, а также внедрение новой контрольно-кассовой аппаратуры.

Как отмечало все то же Минэкономразвития, в основном страдает бизнес в регионах. Если в Москве и Московской области все относительно благополучно, то в 57 субъектах федерации зафиксировано резкое сокращение малого и среднего бизнеса.

Василий Кучин