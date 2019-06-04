В первом квартале 2019 года на 3,6 процента вырос рынок праворульных автомобилей, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Согласно статистическим данным с января по апрель 2019 года, объем продаж праворульных транспортных средств увеличился на 6,4 тысячи. Это на 3,6 процента больше, чем за такой же период 2018 года. Тогда приобрели 179,6 тысячи авто.

«Если так пойдет дальше праворульные запретят вообще — правительство испугается их массового ввоза», — уверяет опытный водитель Алексей Егоров.

Более 22,5 тысячи автомобилей это автомобили, которые впервые встали на учет, то есть завезенные из Японии. Остальные 163,4 тысячи автомобилей это перепродажа транспортных средств.

Добавим, что 54 процентов рынка занимают автомобили марки Toyota более 100 тысяч. 17 процентов приходится на автомобили Nissan, третье место занимает Honda (12,5 процента).

Иван Юрьев